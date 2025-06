Il capitalismo ha fallito la gente è depressa Si parla di far finire le guerre ma alla fine serve farle perché bisogna vendere le armi | il ritorno di Samuel Romano

In un mondo in cui il capitalismo sembra aver fallito, lasciando dietro di sé dolore e speranze spezzate, Samuel Romano ci invita a riflettere attraverso il suo nuovo album "Maree". Tra introspezione e critica sociale, il cantante dei Subsonica traccia un quadro lucido della società odierna, tra guerre e vendite di armi. Un viaggio musicale che ci spinge a interrogarsi sul nostro futuro e sui valori da difendere.

"Maree", terzo album solista di Samuel Romano dei Subsonica, racchiude in sé ricerca sonora, brani intimisti e che rappresentano in maniera lucida la società martoriata di oggi. Il progetto segna un nuovo capitolo artistico per Samuel, per la prima volta affiancato dall'etichetta indipendente Asian Fake. Il disco è stato anticipato da "Sol dell'Avvenire" e "Mare Nero". "Maree è stato quasi interamente concepito a Venezia, – ha raccontato Samuel – perché Venezia è il luogo, dove passo le primavere e le estati negli ultimi cinque anni. È un posto che mi ha dato tantissimo, anche la possibilità di entrare in un ritmo diverso, di farmi esplodere dentro un'emotività, come solo poche città al mondo mi hanno dato".