Il cane non può stare qui lite in spiaggia degenera in rissa tra due bagnanti 36enne finisce in ospedale

Una tranquilla giornata al mare si è trasformata in una scena di caos e violenza, quando una discussione tra due bagnanti di Castellabate è degenerata in rissa, lasciando un uomo di 36 anni ferito e ricoverato in ospedale. La scintilla? La presenza di un cane sulla spiaggia libera di Lago. Un episodio che evidenzia quanto una piccola incomprensione possa sfociare in conseguenze drammatiche, richiedendo ora un intervento deciso delle autorità per garantire sicurezza e rispetto.

È degenerata in rissa una discussione scoppiata sulla spiaggia libera di Lago, località marina di Castellabate, nel Salernitano. Protagonisti della lite due bagnanti, entrambi originari della provincia di Napoli, che hanno iniziato a discutere per la presenza di un cane sul litorale. Secondo quanto ricostruito, tutto è nato quando un uomo di 36 anni ha fatto notare a un altro bagnante, 64enne, che portare un animale in spiaggia violava un’ordinanza comunale attualmente in vigore, che vieta l’accesso dei cani alla spiaggia libera. La discussione che inizialmente sarebbe partita in modo civile si è però trasformata in uno scontro fisico tra i due. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: cane - lite - spiaggia - rissa

