Il cane non può stare in spiaggia scoppia lite tra bagnanti | 36enne in ospedale nel Salernitano

Una tranquilla giornata in spiaggia si trasforma in un dramma: un acceso litigio tra due uomini di Castellabate finisce con un 36enne in ospedale. La disputa nasce dalla presenza di un cane, vietata dalle norme locali, sollevando ancora una volta il dibattito sulla convivenza tra visitatori e regole di rispetto ambientale. Ma cosa si cela dietro questa escalation di tensione? Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che sta facendo discutere la comunitĂ .

Acceso litigio tra due uomini sulla spiaggia di Castellabate (Salerno): un 64enne ha picchiato un 36enne che si era lamentato per la presenza del cane, vietata da un'ordinanza comunale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Cane senza guinzaglio in spiaggia a Riccione, violenta rissa tra i bagnanti. Arrivano i carabinieri: tutti schedati - Un pomeriggio di sole a Riccione si trasforma in un incubo: una lite tra bagnanti per un cane senza guinzaglio sfocia in una violenta rissa, richiamando l'intervento dei carabinieri.

