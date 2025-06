Il cane dà fastidio il proprietario aggredisce il bagnante che si lamenta | caos a Castellabate

Un episodio che ha scosso la tranquilla spiaggia di Castellabate, trasformando un pomeriggio di relax in un momento di forte tensione. La situazione è degenerata quando il proprietario del cane, infastidito dalle rimostranze di un bagnante, ha reagito in modo aggressivo, minacciando uno scontro. Un episodio che mette in luce le delicate dinamiche tra rispetto degli animali e convivenza civile in luoghi di svago. La vicenda si è conclusa con interventi delle forze dell'ordine, lasciando aperti alcuni interrogativi sulla gestione dei conflitti al mare.

Attimi di forte tensione in spiaggia, ieri pomeriggio, a Lago di Castellabate a causa di un litigio scaturito tra due uomini. Infastidito dalle lamentele di un ragazzo per la presenza del suo cagnolino al mare, il proprietario dell'amico di zampa avrebbe aggredito il giovane. Quest'ultimo è stato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

