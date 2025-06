il campo largo della sinistra si tira fuori

Il campo largo della sinistra si presenta come un mosaico complesso, diviso tra alleanze e divergenze che rischiano di ostacolare un cammino condiviso. La conferenza stampa di ieri ha chiaramente segnalato le tensioni interne, con la minoranza decisa a marcare il proprio confine. Ora, il sindaco Spazzafumo deve affrontare questa sfida: trovare un equilibrio che consenta di ricucire i rapporti e rilanciare l’amministrazione. La partita è ancora aperta, ma il tempo stringe.

Il cartello, il centrosinistra, lo ha messo: vicolo cieco, se vi inoltrate in questa direzione, finirete in un cul de sac. È grossomodo questo il messaggio delle varie anime della minoranza riunite ieri in conferenza stampa per sbarrare la strada a Spazzafumo. Il sindaco, dopo la defezione di Viva San Benedetto in consiglio e la sfiducia del numero due Capriotti, deve trovare una soluzione per andare avanti. Il che significa ricucire i rapporti con la maggioranza o farsene una nuova, anche a tempo, con pezzi della minoranza eventualmente disposti a tenere in vita l'amministrazione. Uno schema che Pd, Avs, M5s, Psi e Nos spezzano prima che possa essere anche solo ipotizzato.