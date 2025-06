Il caldo non dà tregua e durerà per molti giorni

Il caldo estivo prosegue senza sosta, con temperature che sembrano non voler concedere tregua. Le previsioni di Ivan Malaspina del Centro Meteorologico Lombardo sono chiare: l’alta pressione africana continuerà a dominare la scena, mantenendo le condizioni di estrema calura nell’Europa centro-meridionale. È fondamentale prepararsi a questa lunga ondata di caldo, adottando tutte le precauzioni necessarie per affrontare eventuali emergenze e proteggere la propria salute. Ricordiamo che la prudenza è la miglior arma contro le alte temperature.

L'invito è a prepararsi ad una situazione di emergenza caldo considerando che le previsioni meteo di Ivan Malaspina per il Centro Meteorologico Lombardo sono molto chiare. Analisi sinottica L'espansione verso nord dell'alta pressione di origine africana protegge tutta l'Europa centro-meridionale dall'arrivo delle perturbazioni atlantiche e questa situazione è destinata a protrarsi ancora per molti giorni. Assisteremo soltanto al passaggio di qualche fronte sull'Europa centro-settentrionale che lambirà con la parte più meridionale il nord Italia, generando qualche sporadico rovescio. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e rimarranno particolarmente elevate, con forte disagio da afa in Valpadana.

Meteo, dopo la tregua irrompe il caldo africano: quando e dove - Prepariamoci a vivere un'estate infuocata: dopo la breve tregua portata dai temporali, l'anticiclone africano torna a dominare il cielo italiano, portando temperature record tra 35 e 38°C in molte città.

