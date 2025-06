Il boss dell’Inter Miami Mascherano saluta la migliore squadra del mondo dopo la club di Coppa del Mondo

In un gesto di grande rispetto e sportività, Javier Mascherano, il boss di Inter Miami, ha rivolto un saluto particolarmente caloroso al Paris Saint-Germain, definendolo "la migliore squadra del mondo" dopo la decisiva sconfitta per 4-0 nel match di Coppa del Mondo per club. Un esempio di fair play che sottolinea l'importanza dei valori sportivi oltre i risultati sul campo. Questa partita rimarrà sicuramente nella memoria di molti appassionati.

2025-06-29 21:38:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il manager dell’Inter Miami Javier Mascherano ha salutato Paris Saint-Germain “la migliore squadra del mondo” dopo che la sua parte è caduta in una sconfitta per 4-0 contro i campioni europei nel round di Coppa del Mondo del club di 16. PSG ha preso il comando dopo sei minuti attraverso Joao Neves prima che il centrocampista portoghese di 20 anni aggiungesse un secondo al 39 ° minuto. Ha suscitato nove minuti devastanti per i vincitori della League 1, che ne hanno se ne hanno segnato altri due prima della pausa per gentile concessione di un goal di Tomas Aviles e di un tap-in Achraf Hakimi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

