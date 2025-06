Il Boss a San Siro 21 giugno 1985 | Quando attaccò Born in the Usa la fine del mondo sembrò vicina

Il 21 giugno 1985 a San Siro, Bruce Springsteen incantò un pubblico entusiasta, trasformando 30 euro in uno dei ricordi più preziosi della vita. Quel concerto segnò una svolta storica, rivisitando con nostalgia i tempi in cui l’Italia vibrava con artisti come Marley, Dylan e Duran Duran. Un evento che, centesimo più, centesimo meno, ha scolpito nel cuore dei fan l’essenza di un’epoca indimenticabile. E ancora oggi, quei momenti sembrano più vivi che mai.

I 30 euro meglio spesi della vita. Centesimo più, centesimo meno, a tanto porta infatti la rivalutazione storica delle 20mila lire sborsate nel 1985 dai fan di Bruce Springsteen per il primo show del ragazzo nato per correre tra i sacri spalti del “Meazza”. Altri prezzi, altri tempi, altro stadio, altra Milano. Ma stesso Bruce. Erano quegli anni Ottanta in cui a San Siro suonavano ancora Bob Marley, Santana e Bob Dylan, Genesis, Duran Duran, David Bowie. Impietoso il paragone con l’oggi. "Di fronte a quella sconcertante isteria del pubblico, mi resi conto che in Italia quella era la norma: donne che mandavano baci e scoppiavano in lacrime, uomini che scoppiavano in lacrime e mandavano baci, tutti che ci giuravano amore eterno battendosi il cuore con il pugno", ricordava il Boss a proposito di quel 21 giugno 1985. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Boss a San Siro, 21 giugno 1985: "Quando attaccò Born in the Usa la fine del mondo sembrò vicina"