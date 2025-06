Il boom illusorio grazie a Sinner e Alcaraz la terribile mazzata di Trump Nike archivia un anno terribile e inizia a portare via tutto dalla Cina

Un anno di sfide e sorprese, tra il boom illusorio di Sinner e Alcaraz e le difficoltà di Trump e Nike, che si sono viste costrette a rivedere strategie e mercati. La finale di Roland Garros, tuttavia, ha portato una nota positiva per il gigante americano dell’abbigliamento sportivo, dimostrando ancora una volta come l’emozione dello sport possa influenzare anche i business globali. E ora, scopriamo come Nike si sta reinventando in un mondo in rapido cambiamento.

L’unica buona notizia di quest’anno per la Nike è arrivata dalla finale del Roland Garros di tennis, così amara per gli italiani. Ma non appunto per il marchio del colosso dell’abbigliamento sportivo americano divenuto da lustri l’azienda simbolo della globalizzazione. «Nike Digital», ha spiegato in una conference con gli analisti Elliott J. Hill, Presidente e CEO del colosso, «ha pubblicato i look pre, durante e post-partita di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, con un aumento del 30% delle vendite giornaliere. Assortimenti orientati al consumatore e allo sport, storytelling immediato e presentazioni di alto livello in un mercato segmentato e differenziato: questi sono alcuni dei molti aspetti su cui competiamo brand per brand, sport per sport, area geografica per area geografica. 🔗 Leggi su Open.online

