Il Bologna scalpita per Immobile manca solo l’ufficialità

Bologna, 29 giugno 2025 – Passi in avanti per l’arrivo di Ciro Immobile a Bologna. L’attaccante si è ulteriormente avvicinato a vestire la maglia rossoblù nelle ultime ore anche se non è ancora arrivata l’ufficialità della firma con il club di Joey Saputo. L’ex Lazio dovrebbe infatti essere il giocatore d’esperienza per Vincenzo Italiano, l’attaccante giusto per arricchire la rosa del Bologna e aggiungere un bagaglio importante d’esperienza al reparto. Con Santi Castro e Thijs Dallinga, serviva un giocatore “pronto”, in grado di assicurare eventuali gol, minutaggio e che fosse anche in grado di adattarsi al gioco verticale di Italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net