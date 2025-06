Il bluff di Sánchez | fa l’irriducibile solo per tenersi stretta la poltrona

In un clima politico sempre più teso, il bluff di Sánchez si rivela un'arma a doppio taglio, volto a mantenere il potere a ogni costo. Con la maggioranza in bilico tra estremisti e compromessi, il premier spagnolo si trova a dover alzare la voce, rischiando di spingere l’Europa verso posizioni più radicali e controversie internazionali. Una strategia che potrebbe avere ripercussioni profonde: scopriamo come andrà a finire.

Con la sua maggioranza appesa al voto degli estremisti, il premier spagnolo è costretto ad alzare la voce di continuo. Anche a costo di riportare l'Ue sulla strada del green più talebano e dell'odio per Israele.