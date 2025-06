Il blitz al torrente Renara | Vanificati i nostri sforzi

Il recente blitz della Polizia Municipale sul Torrente Renara ha suscitato forte sdegno tra i residenti dei paesi montani, che avevano dedicato tempo e passione a mantenere il luogo pulito e rispettoso dell’ambiente. La loro reazione non si è fatta attendere, evidenziando come l’intervento abbia vanificato sforzi condivisi. Una vicenda che mette in luce l’importanza di preservare le nostre risorse naturali e di dialogare per trovare soluzioni condivise.

La reazione di un gruppo di residenti dei paesi montani al blitz della Polizia municipale sul torrente Renara non si è fatta attendere: "Hanno distrutto ciò che noi avevamo creato, un luogo pulito, ripulito da noi con tanto rispetto per l’ambiente. Avevamo creato una pozza rispettando le modalità – spiegano i giovani di Forno - utilizzando anche sacchi al posto della plastica. Sacchi di sabbia che durante il blitz sono stati tagliati con spregio. Avevamo creato anche punti per i fumatori, con posacenere in materiale naturale. Non siamo "pirati" del fiume, portiamo avanti quello che abbiamo ereditato dai nostri avi: rispetto per l’ambiente e soprattutto pulizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il blitz al torrente Renara: "Vanificati i nostri sforzi"

