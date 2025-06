IGSFestival e il perché di un ritorno | ne parliamo con Marco Spagnoli

L'Italia torna a celebrare la serialità con il nuovo IGsFestival, un evento che colma il vuoto lasciato dal Roma Fiction Fest. Ne parliamo con Marco Spagnoli, direttore artistico, che rivela le motivazioni e le aspettative di questa rinascita. Un'occasione unica per riscoprire le storie che ci fanno sognare, emozionare e riflettere. Perché il mondo delle serie merita uno spazio tutto suo, e ora, finalmente, lo avrà.

Un posto, che mancava, per la serialità. Questo abbiamo visto e vissuto alla prima edizione dell'Italian Global Series Festival e di cui abbiamo parlato con il direttore artistico, Marco Spagnoli. C'era una volta il Roma Fiction Fest. Uno spazio per la serialità che avevamo sempre seguito con interesse, lo stesso che riserviamo costantemente al mondo che raccontava. Da quando il cammino di quell'evento si era interrotto, il dispiacere di non avere più quell'appuntamento annuale non si era mai affievolito e per questo abbiamo accolto di buon grado il suo reboot, la prima edizione dell'Italian Global Series Festival che abbiamo seguito nel corso dell'ultima settimana in quel di Rimini e Riccione.