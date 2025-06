Ieri in Campania | la Provincia di Caserta ha un nuovo presidente Ultimo saluto a don Pasquale

Ieri in Campania si sono registrati importanti avvenimenti: dalla nomina del nuovo presidente della provincia di Caserta al commovente addio a don Pasquale. Questi eventi scolpiscono il volto della regione, tra novità e ricordi che lasciano il segno. Per scoprire tutti i dettagli e le storie che fanno parlare la Campania, continuate a leggere: vi guiderò attraverso le notizie più interessanti di ieri, sabato 28 giugno 2025.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 28 giugno 2025 Avellino – Non è la prima volta che si allontana volontariamente da casa, ma stavolta il tempo di assenza è molto più lungo, almeno 72 ore. Di qui l’accorato appello della famiglia di Francesca De Vivo Tino che dopo aver sporto da subito denuncia alle Forze dell’ordine, sperano anche nel tam tam dei social. (LEGGI QUI) Benevento – “Un uomo che ha avuto energia da vendere, una persona vulcanica ed instancabile che ha esercitato la sua azione pastorale senza fermarsi mai e che avuto una straordinaria fiducia in Dio”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ieri in Campania: la Provincia di Caserta ha un nuovo presidente. Ultimo saluto a don Pasquale

