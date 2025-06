L'IDF ordina l'evacuazione di alcune zone del nord di Gaza, segnando un nuovo capitolo in oltre 20 mesi di conflitto con Hamas. Un avvertimento chiaro ai civili: le operazioni militari si intensificheranno e si espanderanno, puntando a neutralizzare le capacità delle organizzazioni terroristiche. In questo contesto di crescente tensione, la situazione rimane critica, lasciando il destino di molte vite ancora incerto.

L'Idf ha emesso un ordine di evacuazione per il nord della Striscia di Gaza, avvertendo i palestinesi in alcune zone di Gaza City e delle aree limitrofe di un' imminente azione, a più di 20 mesi dall'inizio della guerra con Hamas. Le forze israeliane "opereranno con forza intensa in queste aree e queste operazioni militari si intensificheranno e si espanderanno. per distruggere le capacità delle organizzazioni terroristiche", ha dichiarato il portavoce militare Avichay Adraee su X, intimando ai residenti di "evacuare immediatamente a sud verso Al-Mawasi" per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net