Ictus il Cardarelli centro d’eccellenza | arriva la certificazione Diamante

Il Cardarelli di Napoli si distingue ancora una volta come centro d’eccellenza nell’ambito dell’ictus, ricevendo la prestigiosa certificazione “Diamante” dall’European Stroke Organization. Questo riconoscimento, assegnato per il primo trimestre del 2025, conferma l’impegno continuo dell’ospedale nel garantire eccellenza, innovazione e attenzione al paziente. Una testimonianza che il Cardarelli resta tra i migliori in Europa per la gestione di questa emergenza critica, un traguardo che rafforza la sua reputazione a livello internazionale.

Il Cardarelli si conferma tra i migliori ospedali in Europa nella gestione dell’ictus. L’European Stroke Organization ha assegnato all’ospedale napoletano, anche per il primo trimestre del 2025, la certificazione “Diamante” nell’ambito del programma ESO-Angels Awards, il massimo riconoscimento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

