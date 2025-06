I volontari della Pa di Travo a cena per festeggiare gli anni della fondatrice Italina Sala

Il 28 giugno, Travo si trasforma in una grande festa per celebrare la storia e il cuore pulsante della nostra comunità: Italina Sala, la volontaria più amata e rispettata della Pubblica Assistenza Valtrebbia OdV-Anpas. Con entusiasmo e gratitudine, i volontari si riuniscono a cena per onorare questa donna straordinaria, simbolo di dedizione e altruismo. La sua storia è un esempio che continua a ispirare l’intera famiglia della PA di Travo, rendendo questa tradizione ancora più speciale.

Il 28 giugno è ormai tradizione per la grande famiglia della Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia OdV-Anpas di Travo riunirsi per festeggiare degnamente il compleanno della sua volontaria più storica, la Cavaliera della Repubblica Italina Sala. Italina è una decana non solo della PA. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Pubblica di Travo in festa per i primi 87 anni della storica volontaria Italina

Pubblica di Travo in festa per i primi 87 anni della storica volontaria Italina - Il 28 giugno è ormai tradizione, per la grande famiglia della Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia OdV – ANPAS di Travo, il riunirsi per festeggiare ...

