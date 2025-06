I tagli alla Peg Perego Comune e Provincia al fianco dei lavoratori

Un gesto di solidarietà e responsabilità che testimonia come il comune e la provincia siano uniti nel supportare i lavoratori della Peg Perego in un momento di difficoltà. Insieme, si sono impegnati a trovare soluzioni concrete per tutelare l’occupazione e il futuro dello stabilimento storico di Arcore, dimostrando che la vicinanza alle imprese e ai loro dipendenti è un valore fondamentale per la nostra comunità. La solidarietà si traduce in azioni concrete per garantire un domani migliore.

"Siamo a fianco dei lavoratori". Istituzioni in campo accanto agli operai della Peg Perego, dopo l’annuncio dei 90 licenziamenti nello storico stabilimento di Arcore. Il sindaco Maurizio Bono ha raccolto la sollecitazione dei consiglieri di opposizione, che subito dopo lo scoppio della crisi aziendale avevano chiesto al primo cittadino di scendere in campo e lui ha messo al tavolo capigruppo, assessori, maggioranza, minoranza, Provincia. "Un incontro importante per inquadrare la situazione e delineare i percorsi possibili per attenuare l’impatto della vertenza", chiarisce. I numeri non sono ancora stati ufficializzati, ma è questione di giorni, il 9 luglio è fissato il primo incontro fra direzione e sindacati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I tagli alla Peg Perego. Comune e Provincia al fianco dei lavoratori

