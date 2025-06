I riconoscimenti della Lega Pro ai migliori elementi delle rappresentative Tra questi anche due spallini Premiati Ferrari e Mazzocchi portieri under 15 e under 17

La Lega Pro celebra il talento emergente con i riconoscimenti per i migliori giovani delle rappresentative 2024-25. Tra le stelle premiate, spiccano due portieri under 15 e under 17 della Spal, Ferrari e Mazzocchi, simboli di una generazione promettente. Questi giovani promesse sono stati selezionati per il loro talento e impegno, ricevendo l’onore dal presidente Matteo Marani. Una dimostrazione che il futuro del calcio italiano brilla già oggi, e...

La Lega Pro ha premiato i migliori giovani delle rappresentative per la stagione 2024-25. Quattro giovani - uno per ruolo - sono stati selezionati per ogni gruppo (Under 15, Under 16 e Under 17) e hanno ricevuto il riconoscimento dal presidente Matteo Marani. Di seguito l’elenco. Under 15: Davide Ferrari (miglior portiere, Spal), Concetto Federico Spampinato (miglior difensore, Campobasso), Federico Tordini (miglior centrocampista, Gubbio) e Tommaso Tartaglia (migliore attaccante, Vicenza). Under 16: Nicolò Bensi (miglior portiere, Padova), Giorgio Bosi (miglior difensore, Perugia), Giovanni Miotto (miglior centrocampista, Padova), Davide Meneguzzo (migliore attaccante, Vicenza) Under 17: Alessandro Mazzocchi (miglior portiere, Spal), Antonio Aloisi (miglior difensore, Avellino), Marco Giugliano (miglior centrocampista, Benevento), Mattia Esposito (migliore attaccante, Sorrento). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I riconoscimenti della Lega Pro ai migliori elementi delle rappresentative. Tra questi anche due spallini. Premiati Ferrari e Mazzocchi, portieri under 15 e under 17

