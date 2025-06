I prossimi fiori saranno per il tuo funerale | divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per marito violento

Una storia di violenza che ci ricorda quanto sia fondamentale proteggere le vittime e intervenire tempestivamente. A Rimini, un uomo di 52 anni è stato finalmente fermato, con il divieto di avvicinamento e un braccialetto elettronico, per aver reso l’ultimo periodo un vero e proprio incubo per la moglie e il figlio. La sicurezza e il rispetto devono essere prioritari: la giustizia fa la sua parte.

Rimini, 29 giugno 2025 – Botte e minacce in questi mesi erano diventate all’ordine del giorno. Così come gli appostamenti e i tentativi di spiarla. Negli ultimi mesi aveva reso la vita un inferno alla moglie e anche al figlio. Per questo nei confronti di un 52enne (di origine romena, ma residente a Rimini da anni) indagato per maltrattamenti in famiglia, è stato disposto il divieto di avvicinamento nei confronti della moglie, con obbligo di restare sempre a una distanza minima di 500 metri dalla casa e dal luogo in cui lavoro. L’uomo dovrà inoltre portare il braccialetto elettronico. Così ha deciso il giudice Vinicio Cantarini su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani, che coordina le indagini affidate alla Squadra mobile della polizia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it