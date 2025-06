I pronostici di domenica 29 giugno | Mondiale per Club e non solo

Preparati a vivere un’altra giornata ricca di emozioni e scontri epici: domenica 29 giugno si disputano importanti ottavi di finale del Mondiale per Club, insieme a numerosi incontri tra i migliori campionati del mondo. Dai colpi di scena in casa PSG alle sfide di cuore per gli appassionati, analizzando pronostici e possibili esiti, scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata all’insegna dello sport e dell’adrenalina. La scena è pronta, e il nostro sguardo va oltre...

I pronostici di domenica 29 giugno, ci sono altri due ottavi di finale del Mondiale per Club e si giocano altri campionati in giro per il mondo Un’altra Inter per i neocampioni d’Europa del PSG a distanza di quasi un mese dalla finalissima di Champions League stravinta contro i nerazzurri a Monaco di Baviera. Negli ottavi del Mondiale per Club i parigini affronteranno l’ Inter Miami, squadra della MLS che nell’estate 2023 ha arruolato l’otto volte Pallone d’oro Leo Messi e, successivamente, altri vecchi compagni dell’immenso campione argentino ai tempi del Barcellona (Suarez, Jordi Alba, Busquets), oggi guidati dall’ex blaugrana Javier Mascherano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - I pronostici di domenica 29 giugno: Mondiale per Club e non solo

