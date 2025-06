I programmi in tv oggi 29 giugno 2025 | film e intrattenimento

Scopri i programmi TV imperdibili di domenica 29 giugno 2025, tra film, intrattenimento e approfondimenti. Dalla premiata Imma Tataranni su Rai Uno alle avventure di Torino is Fantastic su Canale 5, questa guida dettagliata ti farà navigare tra le proposte della serata. Divisi per sezioni tematiche e con tutte le trame aggiornate, i nostri contenuti ti aiutano a scegliere cosa guardare e a vivere al meglio questa giornata di spettacolo e informazione.

Su Rai Uno Imma Tataranni su Canale 5 Torino is Fantastic. Guida ai programmi Tv della serata del 29 giugno 2025. Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 29 giugno 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni filmtelefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. FILM. Alle 21:10 su Rai Movie, si ride con “Nati stanchi”, esordio cinematografico del duo comico Ficarra & Picone, che racconta con ironia la voglia di non crescere e l’arte di evitare responsabilità . 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 29 giugno 2025: film e intrattenimento

