I Poggi il fango e lo sfogo dopo le insinuazioni sul figlio Marco

In un'epoca di continue insinuazioni e falsità, Rita Preda e Giuseppe Poggi decidono di affrontare a testa alta il passato, portando alla luce le prove che smascherano le accuse infondate sul loro figlio Marco e sulla tragica scomparsa di Chiara. Con coraggio e determinazione, si schierano per difendere la memoria della giovane e chiarire i dubbi, dimostrando che la verità può emergere solo con fermezza e trasparenza.

Garlasco (Pavia), 29 giugno 2025 – Prima per difendere la memoria di Chiara, poi per smentire l’assenza dell’altro loro figlio, Marco, dall’albergo dov’erano invece insieme in vacanza in Trentino quel tragico 13 agosto 2007. Venerdì sera, alla trasmissione televisiva Quarto Grado su Retequattro, Rita Preda e Giuseppe Poggi hanno mostrato ‘le prove’: fotografie scattate quella stessa mattina di 18 anni fa, con Marco insieme al padre, con la medesima maglietta che indossava anche quando sono tornati a Garlasco, senza neppure cambiarsi, dopo aver saputo quel che era successo nella loro villetta di via Pascoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I Poggi, il fango e lo sfogo dopo le insinuazioni sul figlio Marco: “Solo falsità contro di noi, il giorno in cui è morta Chiara era in Trentino”

