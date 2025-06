I musei e le opere danneggiate dai visitatori un po’ cialtroni | Il problema sono i cellulari La soluzione migliore? Distanziatori visibili e allarmi sonori ad alto volume

nella frenesia di scattare selfie, spesso i visitatori mettono a rischio le meraviglie artistiche che ci sono state tramandate. I musei devono trovare nuove soluzioni per proteggere queste opere inestimabili, come distanziatori visibili e allarmi sonori ad alto volume. Solo così si potrà garantire che ogni visita sia un’esperienza indimenticabile rispettosa del patrimonio culturale. La chiave è conciliare passione e tutela, per preservare il nostro tesoro artistico per le generazioni future.

Chi ha avuto la possibilitĂ di visitare la Cappella Sistina nei Musei Vaticani porterĂ con sĂ© un ricordo indelebile, perchĂ© si sarĂ accorto di aver stimolato non uno, bensì due sensi. Prima di tutto la vista, nell’ammirare le pitture murali di Michelangelo Buonarroti; poi l’udito. PerchĂ© sarĂ difficile dimenticare le voci insistenti al limite del fastidioso, del personale di vigilanza che ripete con voce monotona: “No foto, no foto”. Ecco, nella Cappella Sistina i selfie – e le foto in generale – non si fanno. Per nessun motivo. Lo stesso accade al Museo del Prado di Madrid, nonostante da circa un anno sia stata liberalizzata la possibilitĂ di fare foto – e perfino di ritrarsi col proprio smartphone – davanti a Guernica, il capolavoro di Picasso, al Museo Reina Sofia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - I musei e le opere danneggiate dai visitatori un po’ “cialtroni”: “Il problema sono i cellulari. La soluzione migliore? Distanziatori visibili e allarmi sonori ad alto volume”

In questa notizia si parla di: musei - opere - danneggiate - visitatori

Il Gala di The Art Symposium incanta Roma, serata esclusiva tra le opere d’arte di uno dei più bei musei d’Italia - Il Gala di The Art Symposium a Roma è una serata esclusiva immersa nelle meraviglie di uno dei musei più belli d’Italia.

L’incubo dei musei: un’opera di Palazzo Maffei a Verona danneggiata per una foto; Per farsi un selfie danneggia un quadro agli Uffizi: fermato e identificato; Si fa un selfie e inciampa in un’opera degli Uffizi. Turista denunciato.

L’opera d’arte puzza troppo, visitatori e guide del museo protestano e l’artista la ritira dal museo - Così è scattata la polemica alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. Come scrive fanpage.it

Firenze, la mania dei selfie nei musei: altro capolavoro danneggiato. Gli Uffizi annunciano la stretta - Poi, un passo veloce, il tempo di girarsi per assumere la posa del soggetto ritratto e rivolgersi verso la fidanzata per uno scatto. Si legge su ilmessaggero.it