I motorini selvaggi assediano Città Alta | linea dura del Comune - Foto e video

Il weekend si trasforma in una sfida tra cittadini e motorini selvaggi che invadono le zone di San Michele, trasformando la sosta in un caos totale. Foto e video testimoniano l’assalto ai marciapiedi e alle aiuole, mettendo a dura prova l’ordine pubblico. Il sindaco Gandi promette: «Più controlli e multe salate per chi non rispetta le regole». È ora di restituire sicurezza e decoro alla nostra città, perché nessuno merita di vivere in un territorio lasciato all’anarchia.

NEL WEEKEND. Allo Spalto di San Michele la sosta è fuori controllo: scooter nelle aiuole o sui marciapiedi. Gandi: «Più controlli, chi non è in regola verrà multato». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - I motorini selvaggi assediano Città Alta: linea dura del Comune - Foto e video

