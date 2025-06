I milanesi al Pride vietato di Budapest Buscemi | Con l' Ungheria democratica che non si piega

In un gesto di coraggio e solidarietà, quasi 200.000 persone si sono riunite a Budapest per il Pride, sfidando il divieto imposto dal presidente Orban. Un record di partecipanti, tra cui molti stranieri, ha dimostrato che i diritti e la libertà non conoscono confini. La risposta a una società che si rifiuta di piegarsi è stata un potente messaggio di speranza: la lotta per l’uguaglianza continua, perché i diritti sono di tutti.

Quasi 200mila persone (un record) hanno partecipato, sabato 28 maggio, al Pride di Budapest, vietato dal presidente magiaro Orban.

Ilaria Salis sfida Viktor Orban a casa sua, la prima volta a Budapest dopo il carcere. Lei vuole andare al Pride vietato: che cosa rischia chi partecipa - Ilaria Salis sfida Viktor Orban a Budapest, tornando dopo il carcere per partecipare al Pride vietato.

La presidente del consiglio comunale di Milano sfiderà il divieto del Pride e sarà a Budapest. Con lei anche altri politici milanesi Vai su Facebook

Sala al Pride: Nulla è acquisito e si deve combattere. Siamo anche a Budapest perché negano le libertà.

