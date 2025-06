I maestri del funk A Segrate arrivano Kool & The Gang

Segrate si prepara a vivere una serata indimenticabile tra ritmo e storia: i maestri del funk, Kool & The Gang, tornano a Milano per celebrare oltre sessant'anni di musica. Un evento che unisce passato e presente, con il leggendario bassista Robert Earl “Kool” Bell in scena, portando sul palco l’eredità di una band che ha fatto ballare intere generazioni. Il futuro del funk si scrive questa notte—non mancate!

Sessant'anni abbondanti di carriera in una notte. Il piede nel passato del cartellone con cui il Parco della Musica prosegue a Segrate questa sua prima edizione prevede oggi il ritorno a Milano di Kool & The Gang. O meglio di quel che ne resta, ovvero il bassista 74enne Robert Earl "Kool" Bell, ultimo "surviving founding member" della band messa in strada nel 1964 assieme al batterista George "Funky" Brown" (scomparso nel 2023), al sassofonista Dennis "Dee Tee" Thomas (scomparso nel 2021), e al chitarrista Claydes "Charles" Smith (scomparso nel 2006). Entità ancora ben presenti, però, nel suono di quella che rimane una delle band di riferimento del r&b, soul e funk Anni '60-'80.

In questa notizia si parla di: kool - segrate - gang - maestri

KOOL & THE GANG in concerto al Parco della Musica di Milano [Info & Biglietti].

