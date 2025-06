I film e i soldi | è vero è una questione politica Ma non nel senso che intendono i petulanti e i filosofi della domenica

I film e i soldi: un rapporto inscindibile che va oltre la semplice finanza, toccando le radici di una vera e propria questione politica. Creare un film richiede un esercito di professionisti, risorse e, soprattutto, denaro. Senza questi elementi, anche l’idea più brillante si dissolve come polvere al vento. È un equilibrio delicato, in cui ogni centesimo investito può fare la differenza tra successo e fallimento. E attenti a...

Per mettere assieme una pellicola cinematografica, vulgo film, occorrono: un’idea; un soggetto; una sceneggiatura; un regista; degli attori; dei tecnici specializzati; delle sale cinematografiche e del pubblico. Per ognuna di queste operazioni, occorre il vil denaro, ovvero stercor Satanae, ma senza il quale l’ideatore dell’idea non mangia e non scrive, la pellicola non si gira. eccetera. e alla fine il pubblico non riempie le sale. E attenti a cosette che spesso non vengono insegnate a scuola: l’allestimento di una tragedia greca era compito di un arconte, il quale imponeva una tassa (liturgia) a un riccone come ad altri omologhi il varo di una nave da guerra; e nella storia ci furono poeti benestanti e altri meno, però solo nella “Bohème” ce n’è uno alla fame. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it