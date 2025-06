I colori della Cantarella e Molteni Il sindaco Biffi visita l’eccellenza

Nel cuore pulsante della Brianza Est, Cantarella e Molteni, l’azienda simbolo dei colori RAL, incarna l’eccellenza e la tradizione locale. Il sindaco Biffi ha recentemente visitato questa realtà che si distingue per capacità di evolvere, attenzione alle persone e sostenibilità. Un esempio brillante di innovazione e rispetto, lo stesso spirito che anima Cavenago. L’amministrazione comunale ha...

"Capacità di evolvere, l’attenzione e il rispetto per le persone, la sostenibilità e la voglia di fare" sono fra le caratteristiche che accomunano Cavenago e una delle sue imprese simbolo: Cantarella e Molteni, l’azienda delle mazzette di colori, i famosi “ral”, il campionario con il quale si sceglie la tinta con la quale decorare casa o verniciare auto e macchinari. Nasce tutto qui, nel cuore della Brianza Est. L’amministrazione comunale ha visitato la fabbrica che "ha dato lavoro a generazioni di cavenaghesi e ha contribuito a definire la nostra identità", sottolinea Giacomo Biffi, primo cittadino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I colori della Cantarella e Molteni. Il sindaco Biffi visita l’eccellenza

