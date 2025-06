I Cau e l’orario di notte L’Ausl è pronta | | Assistenza rafforzata con la guardia medica

Dal primo luglio, grazie all’Asl di Bologna, l’assistenza notturna nei Cau di Navile, Casalecchio e San Lazzaro si trasforma in un servizio ancora più efficiente e affidabile. La novità? L’apertura continua, con un rafforzamento della guardia medica per garantire una risposta rapida e sicura a chi ne ha bisogno. Un passo avanti che mette al centro la tutela della salute dei cittadini, assicurando cure tempestive anche nelle ore notturne.

Cau di Navile, Casalecchio e San Lazzaro chiusi di notte, dal primo luglio: l'assistenza sarà non solo garantita ma addirittura migliorata. Lo assicura Michele Meschi, direttore sanitario dell'Ausl di Bologna. Cosa cambia dal primo luglio, di notte, nei Cau? "I Centri assistenza urgenza di Navile, Casalecchio e San Lazzaro non saranno chiusi di notte: il cittadino ha questa garanzia. Modificano l'accesso diretto e si integrano con una forma rafforzata di guardia medica". In quale modo? "Fino alle 20 non cambia nulla. A partire dalle 20 i cittadini sono invitati a chiamare il numero unico della continuità assistenziale che è lo 051-3131.