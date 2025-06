i cambi di scuola e i rituali che creano ponti

adattarsi a nuove realtà e ambienti, creando così un ponte tra passato e futuro. I rituali di passaggio, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nel facilitare questa transizione, offrendo sicurezza e continuità. Scopriamo come piccoli gesti e tradizioni possano trasformare questi momenti di cambiamento in occasioni di crescita e rinascita, rafforzando il senso di appartenenza e di identità.

Parsi Ogni “passaggio“ della nostra vita prevede movimenti di chiusura e apertura, con naturali momenti di crisi da separazione e cambiamento e la necessità di elaborarne, poi, il lutto. Ciò riguarda sia la vita quotidiana e familiare sia il normale avvicendarsi dei cicli scolastici sia i passaggi da un grado di scuola ad un altro. Oppure, a motivo di trasferimenti dovuti al lavori dei genitori o ai loro rapporti. O, infine, per la necessità di correggere il percorso intrapreso cambiando scuola, compagni, insegnanti. Quale orientamento adottare per comprendere come adattarsi? L’indicazione ci giunge, prima che dalla psicologia, dall’antropologia culturale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it