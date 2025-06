I 5 posti migliori dove mangiare sull’acqua a Zurigo

Zurigo d’estate si trasforma in un vero paradiso acquatico, offrendo scenari unici per gustare ottimi piatti fronte acqua. Dalle storiche spiagge ai raffinati ristoranti stellati, la città invita a vivere esperienze culinarie indimenticabili in un’atmosfera rilassata e suggestiva. Scopri i 5 posti migliori dove mangiare sull’acqua a Zurigo e lasciati conquistare dal lato balneare di questa affascinante metropoli svizzera!

