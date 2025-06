I 40enni di Savignano di nuovo insieme

Un'occasione speciale per i quarant’anni dei nati nel 1985 di Savignano, che si sono ritrovati con gioia al dancing ristorante Le Felloniche di Longiano. Un momento di festa e ricordi condivisi, tra sorrisi e racconti di una vita trascorsa insieme. La compagnia ha riscoperto l’amicizia e la magia di un passato ancora vivo. E così, questa riunione ha celebrato non solo gli anni passati, ma anche l’arte di rimanere uniti nel tempo.

I nati nel 1985 di Savignano che festeggiano i 40 anni, si sono ritrovati al dancing ristorante Le Felloniche di Longiano. C'erano: Alessandro Guerra, Andrea Avesani, Andrea Mambelli, Andrea Gaspari, Andrea Zamagna, Barbara Morotti, Benedetta Spadazzi, Andrea Casanova, Catia Ciorciari, Chiara Amadori, Chiara Marconi, Chiara Ronchi, Cristina Gadaleta, Daniela Giampà, Davide Porta, Denis Brighi, Edward William Gnudi, Fabio Campedelli, Fabio Sica, Federica Mazzotti, Federica Tosi, Filippo Dellabartola, Filippo Raggini, Francesca Gianessi, Francesco Sini, Gianni Marconi, Gloria Galassi, Lara Pompili, Lorenzo Sarti, Lorenzo Succi, Luana Bracci, Luca Donnini, Lucia Pavolucci, Marco Zanzani, Maria Laura Bagnoli, Marika Pasini, Martina Branducci, Marzio Gobbi, Matteo Piras, Matteo Sarpieri, Mattia Gherardi, Michela Pace, Mirco Alessandri, Miriam Teodorani, Andrea Monaldi, Monica Magalotti, Nicolas Giorgino, Nicolò Decarli, Raffaele Nanni, Rodolfo Valdifiori, Rosina Pironi, Ruben Bianchini, Sara Brocculi, Noemi Scala, Sebastiano Ronchi, Serena Dellabartola, Valentina Galassi, Valentina Galassi, Valentina Tosi, Valentina Vitali, Valeria Maggio, Valeria Roberti, Valerio Romano e Ylenia Turci.

