Huijsen Juventus Giovanni Albanese svela il retroscena | Giuntoli ha dovuto venderlo ma voleva far questo E anche ora Comolli sta facendo la stessa cosa con…

Nel mondo del calcio, i retroscena di mercato sono spesso sorprendenti e pieni di strategie celate. Giovanni Albanese svela come la Juventus, con Giuntoli alla guida, abbia dovuto vendere Dean Huijsen al Bournemouth, pur desiderando trattenere il talento olandese. Una mossa che si ripete anche ora, con Comolli e altri club pronti a sfruttare le opportunitĂ . Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro queste decisioni e le mosse future dei club italiani.

Huijsen Juventus, Giovanni Albanese ha ricostruito quanto successo nella scorsa estate con Giuntoli per il difensore classe 2005 ora al Real Madrid. Nel suo editoriale su Sportitalia.com, il giornalista Giovanni Albanese ha svelato questo retroscena relativo all'ex bianconero Dean Huijsen. PAROLE – «Il Real Madrid qualche settimana fa ha pagato Huijsen 60 milioni: la Juve l'estate scorsa lo aveva ceduto al Bournemouth per 15,2 milioni. Neanche con l'aggiunta del 10% della rivendita si riescono a pareggiare i soldi che son serviti per Kelly: preso dal Newcastle a gennaio e giĂ  sul mercato perchĂ© non ha convinto.