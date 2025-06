Howard il Papero Seth Green aggiorna i fan sul futuro del personaggio nell' MCU | Nessuno mi ha avvisato

Se sei un fan di Howard il Papero, preparati a una sorpresa: Seth Green, doppiatore del personaggio nel Marvel Cinematic Universe, ha rilasciato un aggiornamento esclusivo sul suo futuro. In una recente intervista, Green ha svelato dettagli che i fan non si aspettavano, lasciando aperta la possibilità di rivederlo in nuovi film o serie. Chi spera di vederlo ancora protagonista nel fantastico mondo Marvel? Restate sintonizzati, perché le sorprese sono dietro l’angolo!

Il doppiatore del personaggio nel Marvel Cinematic Universe è intervenuto sulla possibilità di vederlo ancora in un film o una serie del franchise. In una recente intervista rilasciata a The Dircet, Seth Green, doppiatore di Howard il Papero nei brevi cameo del Marvel Cinematic Universe nei quali compare il personaggio e in What If.? ha aggiornato i fan sul futuro del personaggio. Chi spera di vedere il personaggio all'interno del cast di Avengers: Doomsday potrebbe rimanere particolarmente deluso, secondo quanto dichiarato dalla star di Buffy l'ammazzavampiri. Howard il Papero tornerà nel Marvel Cinematic Universe? "Sono abbastanza sicuro che me lo avrebbero detto in anticipo, se fosse successo" ha dichiarato Green "Nessuno mi ha passato un promemoria o delle linee guida. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Howard il Papero, Seth Green aggiorna i fan sul futuro del personaggio nell'MCU: "Nessuno mi ha avvisato"

