Hong Kong si scioglie storico partito di opposizione | Dobbiamo pensare alle conseguenze per i nostri amici

Lo scioglimento della Lega dei Socialdemocratici segna un punto di svolta nella fragile autonomia di Hong Kong, lasciando un vuoto nel panorama politico e sociale della città. Questa decisione riflette le crescenti pressioni di un regime che mira a consolidare il controllo, riducendo al silenzio ogni voce critica. Come amici e osservatori, dobbiamo riflettere sulle conseguenze di questa repressione e sull’impatto che avrà sul futuro di democrazia e libertà nella regione.

Il partito politico pro-democrazia di Hong Kong, la Lega dei Socialdemocratici, ha annunciato domenica il suo scioglimento a causa delle enormi pressioni politiche. Si tratta dell’ultima vittima di una repressione durata anni che ha già messo a tacere gran parte dell’opposizione un tempo molto attiva nella città. Dopo le massicce proteste antigovernative del 2019, molti attivisti di spicco sono stati perseguiti o incarcerati in base a una legge sulla sicurezza nazionale imposta da Pechino nel 2020. La Lega dei Socialdemocratici era l’unico partito pro-democrazia che continuava a organizzare di tanto in tanto piccole proteste di piazza e attività di sensibilizzazione per portare avanti la sua causa nonostante i rischi. 🔗 Leggi su Lapresse.it