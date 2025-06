Ho voluto San Siro come una festa serena per dimenticare per qualche ora quello che accade fuori da qui | Gabry Ponte ribalta lo stadio in un discoteca

San Siro ieri sera si è trasformato in un’unica grande festa sotto le stelle, offrendo a 56mila spettatori un’oasi di serenità e divertimento. Gabry Ponte ha portato energia e magia, ribaltando l’atmosfera con la sua musica travolgente. “Ho lasciato spazio alla musica”, ha dichiarato il DJ, sottolineando il suo ruolo unificante. È chiaro che, in momenti come questi, la musica diventa il linguaggio universale capace di unire le persone e regalare emozioni indimenticabili.

C’erano 56mila persone ieri sera 28 giugno (oltre 54mila i paganti come specificato dall’organizzazione) ad applaudire Gabry Ponte che ha letteralmente ribaltato lo Stadio San Siro trasformandolo in una discoteca all’aria aperta. “Ho lasciato lo spazio alla musica che deve fare il suo lavoro, – ha detto il produttore – ed è la musica che in questi contesti qua ha un ruolo fondamentale che è quello proprio di unire le persone. È chiaro che viviamo in un’epoca in cui ci sono degli avvenimenti che ci fanno vedere quanto siamo divisi e questo è sicuramente una cosa che non fa piacere a nessuno. Però io voglio che la gente si diverta, che si ricordi di una festa serena e si dimentichi per qualche ora di queste cose che succedono e che per oggi non ci toccheranno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it