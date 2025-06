Ho perso la vista mentre stavo assistendo i pazienti per un glaucoma acuto ho avuto paura per mio figlio | il racconto virale dell’infermiera Breanna Torres

Un episodio incredibile e toccante ha catturato l’attenzione di milioni sui social: l’infermiera Breanna Torres, dopo aver assistito pazienti in pronto soccorso, ha improvvisamente perso la vista. La sua testimonianza, condivisa su TikTok, rivela le emozioni e le sfide delle 48 ore successive, lasciando un segno profondo. La storia di Breanna ci ricorda quanto sia fragile e preziosa la nostra salute, e quanto il coraggio possa emergere dalle situazioni più imprevedibili.

Qualche minuto prima stava assistendo i propri pazienti al pronto soccorso, poi all’improvviso ha perso la vista. É accaduto all’infermiera Breanna Torres, che lo ha raccontato sul suo profilo Tik Tok. Nel video, che è diventato virale e al momento conta più di due milioni di visualizzazioni, la Torres ricostruisce le 48 ore successive all’episodio. “È stato molto scioccante per me – ha spiegato a People – perché letteralmente 10 secondi prima che accadesse tutto vedevo perfettamente”. Ora è guarita, ma quando si è resa conto di aver improvvisamente perso la vista, l’infermiera non ha allertato subito i colleghi, ma ha controllato i suoi parametri di pressione e glicemia e ha pulito gli occhiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it