Ho fatto di tutto L’ultimo saluto di Stefano De Martino | l’ha detto durante Affari Tuoi

L’ultima puntata di Affari Tuoi si è trasformata in un vero e proprio tributo di emozioni e sorrisi, con Stefano De Martino protagonista indiscusso. Tra applausi scroscianti e momenti di nostalgia, il conduttore ha saputo catturare il cuore del pubblico, lasciando un ricordo indelebile di questa stagione. Ma cosa ha detto durante quell’ultimo saluto? Scopriamo insieme come si è conclusa questa straordinaria avventura televisiva.

Un’atmosfera di festa, sorrisi, applausi e anche un pizzico di commozione ha segnato la puntata di sabato 28 giugno di Affari Tuoi, l’ultima della stagione. Negli studi Rai si respirava l’aria leggera e un po’ nostalgica dell’ultimo giorno di scuola. Stefano De Martino, sempre più a suo agio nel ruolo di padrone di casa, ha guidato con carisma e ironia una serata speciale, salutando tecnici e operatori che, per l’occasione, si sono anche inquadrati l’un l’altro con le telecamere, rendendo omaggio alla “famiglia” che ha dato vita a una delle stagioni più amate dal pubblico di Rai 1. Protagonista della puntata è stata Vanessa, dal Molise, accompagnata dal compagno Stefano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

