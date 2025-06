Ho fatto di tutto L’ultimo saluto di De Martino | l’ha detto davanti a tutti

L'ultimo saluto di Stefano De Martino ad "Affari Tuoi" ha commosso milioni di telespettatori, lasciando un segno indelebile nel cuore del pubblico. Con il suo sorriso sincero e la passione contagiosa, il ballerino e conduttore ha regalato un finale ricco di emozioni, ricordando perché questa trasmissione ha conquistato generazioni. Una serata che resterà impressa come una delle più belle e intense nella storia della tv italiana, perché le emozioni vere sono destinate a durare per sempre.

News tv. L'emozionante addio di Stefano De Martino ad "Affari Tuoi": telespettatori in lacrime – Sabato 28 giugno, il celebre game show di Rai 1 si è concluso con un finale toccante. La stagione di Affari Tuoi ha nuovamente conquistato il pubblico, grazie alla guida carismatica di Stefano De Martino. Una serata ricca di emozioni, tra sorprese e commozione, che ha esaltato la forza di un format che sa mescolare leggerezza e storie autentiche. Una serata indimenticabile per "Affari Tuoi". La serata è iniziata con l'introduzione della nuova pacchista dalla Regione Puglia, Ilaria di Campi Salentina, educatrice negli asili nido.

