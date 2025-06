Ho fatto cose molto pericolose ho commesso errori e so fallire con tanto entusiasmo Ma rimango sempre un uomo libero | l’opera di Achille Lauro al Circo Massimo

Achille Lauro, con il suo spirito indomabile e la presenza scenica unica, ha conquistato il pubblico del Circo Massimo, portando in scena un concerto che è molto più di una semplice esibizione: è un viaggio tra audacia, emozioni e trasformazioni. La sua capacità di reinventarsi, tra errori e successi, lo rende un artista senza confini. Quello che colpisce dello...

Il camaleontico Achille Lauro ha portato in scena stasera, domenica 29 giugno, al Circo Massimo per la prima delle due date sold out (si replica il primo luglio con riempimento della capienza massima di 32mila persone tutte e due le sere) la sua opera più completa e matura. In tutto 29 brani in scaletta per 2 ore di live suddivisi in cinque momenti, scanditi da cambi di look, immancabili nella storia dell’artista. Quello che colpisce dello spettacolo non è solo il susseguirsi dei brani senza troppi fronzoli, quasi un miracolo oggi, ma anche un pubblico trasversale dagli Under 18 agli Over 50. Una fetta di pubblico che se, coltivato bene come ora, potrebbe seguire Lauro, fedelmente, per i prossimi anni a venire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it