Ho bloccato il freno Idioti Scintille tra Verstappen e Antonelli al Gp d' Austria

Nel caotico Gran Premio d'Austria, le scintille tra Verstappen e Antonelli hanno acceso la gara fin dai primi metri. Un errore di Antonelli, che sbaglia la staccata e centra Verstappen, scatena tensioni sul circuito. Dopo l'incidente, i due piloti si confrontano in un chiarimento che promette di aggiungere pepe alle prossime emozionanti tappe del campionato. Resta con noi per scoprire come si evolve questa intricata dinamica tra i protagonisti.

I due piloti finiscono fuori pista dopo pochi metri. Antonelli sbaglia la staccata e centra in pieno Verstappen. Dopo l'incidente il chiarimento tra i due. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Ho bloccato il freno", "Idioti". Scintille tra Verstappen e Antonelli al Gp d'Austria

F1: la McLaren domina anche la FP3 ad Imola. In risalita Verstappen e Antonelli. Ferrari balbettante - La McLaren si conferma leader anche nella FP3 del GP dell’Emilia Romagna, tenutosi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

