Ho attraversato l' Africa in bicicletta in 383 giorni Mangiavo riso dormivo in tenda e sono scappato da sparatorie | non è come la immaginiamo

Ho attraversato l'Africa in bicicletta in 383 giorni: un'impresa che sfida ogni immaginazione, tra risa condivise, tende sotto le stelle e fughe da sparatorie improvvise. Un viaggio intenso, ricco di emozioni e di sfide incredibili, che ha trasformato profondamente Dario Franchi, rivelando il vero significato di resistenza e scoperta. Questa avventura straordinaria dimostra che i sogni piĂą audaci sono spesso dietro l'angolo...

