Hernanes, ex nerazzurro e protagonista di ‘Operazione Nostalgia’ a Vicenza, analizza il percorso delle italiane al Mondiale per Club, che sembrano muoversi in direzioni opposte rispetto alle loro storie recenti. Con parole chiare e coinvolgenti, l’ex centrocampista riflette sui momenti distinti di Juventus e Inter, evidenziando come i loro cammini siano un vero e proprio “percorso inverso” nel torneo mondiale. La sua analisi apre uno sguardo interessante sul presente e sul futuro di queste grandi squadre italiane...

L’ex nerazzurro Hernanes, tra i partecipanti all’evento ‘Operazione Nostalgia’ a Vicenza, esprime il proprio parere sull’avventura americana al Mondiale per Club di Intere Juventus. PERCORSO INVERSO – In un’intervista concessa al Corriere dello Sport, Hernanes dichiara: « Quelli delle italiane al Mondiale per Club sono due percorsi diversi, fatti al contrario. La Juventus ha iniziato molto bene e in questo momento è in discesa. Per l’Inter è stato il contrario: ha iniziato così così, tocca il fondo del pozzo con una parziale sconfitta con la squadra giapponese, e poi da lì è arrivata la rimonta. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Hernanes: «Inter e Juventus percorso inverso al Mondiale per Club!»

