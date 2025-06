Hermanos Gutièrrez al Festival Del Vittoriale Tener-A-Mente

Il Festival del Vittoriale ha aperto le porte a emozioni uniche con gli Hermanos Gutiérrez, protagonisti di un concerto da tutto esaurito che ha conquistato il pubblico. Con il loro sound cosmico e coinvolgente, hanno dato il via alla rassegna Tener-A-Mente in modo indimenticabile. Un evento che rimarrà a lungo nel cuore degli spettatori, dimostrando ancora una volta come la musica possa unire e emozionare profondamente.

Hermanos Gutièrrez danno il via a TENER-A-MENTE con un concerto da tutto esaurito Indice. Hermanos Gutièrrez Festival Del Vittoriale (Tener-A-Mente). Hermanos Gutièrrez – Sonido Cósmico. Hermanos Gutiérrez – Scaletta Festival Tener-a-mente:. Le foto. Chi sono gli Hermanos Gutiérrez. Hermanos Gutièrrez Festival Del Vittoriale (Tener-A-Mente). Davanti a un anfiteatro completamente sold out, gli Hermanos Gutiérrez lo scorso venerdì 27 giugno hanno inaugurato la quattordicesima edizione del Festival Tener-a-mente ( Leggi la nostra intervista a Viola Costa ). Con un'unica data in programma in Italia, il duo ecuadoriano-svizzero ha debuttato nel nostro Paese sul prestigioso palco del Vittoriale, incantando il pubblico per novanta minuti con il suono evocativo e inconfondibile delle sue chitarre.

