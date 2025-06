Helldivers 2 è ora disponibile il mantello che commemora il review bombing ecco come ottenerlo

Helldivers 2 sorprende ancora una volta la community con un gesto tanto ironico quanto significativo: il nuovo mantello gratuito “Pillars of Freedom”. Creato per ricordare con humor uno dei momenti più complessi del gioco, questo accessorio celebra il successo di Arrowhead Studios e il forte legame con i suoi fan. Scopri come ottenerlo e unisciti alla commemorazione di questa avventura epica e scherzosa.

Con un gesto tanto ironico ed apprezzato dalla community, Helldivers 2 ha introdotto un mantello commemorativo gratuito per tutti i giocatori: si chiama Pillars of Freedom e nasce per ricordare con umorismo uno dei momenti più turbolenti del gioco. Ricordiamo infatti che lo sparatutto cooperativo di Arrowhead Studios, pur essendo un successo costante, è stato al centro di un imponente review bombing su Steam dopo la decisione di rendere obbligatorio un account PSN anche per la versione PC, una scelta questa che aveva indignato gran parte dell’utenza, portando a una valanga di recensioni negative. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Helldivers 2, è ora disponibile il mantello che commemora il review bombing, ecco come ottenerlo

