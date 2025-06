‘Hanno ucciso vostro figlio’ giallo a Lodi | 21enne marocchino trovato morto in un campo

Un tragico mistero scuote la provincia di Lodi: un giovane di 21 anni, di origine marocchina e residente ad Avezzano, è stato trovato senza vita in un campo di granoturco lungo la Provinciale 188. La scena, sconvolgente, lascia molte domande irrisolte. Cosa si nasconde dietro questa drammatica perdita? Gli inquirenti lavorano senza sosta per fare luce su questa vicenda devastante.

Il ritrovamento shock lungo la Provinciale 188. È giallo nei campi di Pieve Fissiraga, in provincia di Lodi, dove nel pomeriggio di sabato 28 giugno è stato ritrovato il corpo senza vita di un ragazzo di 21 anni, di origine marocchina e residente ad Avezzano (L'Aquila). Il cadavere, riverso a terra accanto a un campo di granoturco, presentava una ferita da arma da fuoco al torace, compatibile con un colpo mortale. Il ritrovamento è avvenuto lungo la Strada Provinciale 188, in località Cascina Mongiardino, tra Pieve Fissiraga e Villanova del Sillaro, non lontano dall'Autostrada del Sole. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Reparto Scientifico di Lodi, insieme alla pm di turno Martina Parisi, che ha coordinato i primi accertamenti sul campo.

