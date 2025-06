Hamas | Netanyahu pone condizioni aasurde

Le tensioni tra Hamas e Israele si intensificano mentre il primo ministro Netanyahu pone condizioni inaccettabili, minando ogni possibilità di cessate il fuoco a Gaza. Mahmoud Mardawi di Hamas denuncia le proposte irrealizzabili di Netanyahu e il suo rifiuto di rispettare accordi precedenti. La politica di ostinazione rischia di aggravare ulteriormente il conflitto, lasciando una domanda cruciale: si troverà una via diplomatica o la crisi continuerà a deteriorarsi?

14.08 Un alto funzionario di Hamas, Mahmoud Mardawi, ha affermato che il primo ministro israeliano Netanyahu sta proponendo condizioni impossibili per vanificare la possibilità di raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza e si rifiuta di impegnarsi su alcuni elementi dell'accordo che aveva già approvato in passato. Lo riporta Haaretz. Sul suo canale Telegram, Mardawi ha scritto che il primo ministro insiste per rilasciare solo 10 ostaggi, invece di rilasciarli tutti in un'unica fase. "Netanyahu non vuole accordi",ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

