Hamas Netanyahu pone condizioni impossibili per accordo

La tensione tra Hamas e Israele raggiunge un nuovo picco, con accuse di condizioni inaccettabili e blocchi nei negoziati di pace. Mahmoud Mardawi, alto funzionario di Hamas, denuncia che Netanyahu pone richieste irraggiungibili, minando ogni speranza di un cessate il fuoco efficace a Gaza. La situazione si complica ulteriormente, lasciando aperta solo la domanda: quanto ancora si protrarrà questa crisi senza fine?

Un alto funzionario di Hamas, Mahmoud Mardawi, ha affermato che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta proponendo condizioni impossibili per vanificare la possibilità di raggiungere un accordo di cessate il fuoco a Gaza e si rifiuta di impegnarsi su alcuni elementi dell'accordo che aveva già approvato in passato. Lo riporta Haaretz. Sul suo canale Telegram, Mardawi ha scritto che il primo ministro insiste per rilasciare solo dieci ostaggi, invece di rilasciarli tutti in un'unica fase. "Netanyahu non vuole un accordo", scrive Mardawi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Hamas, Netanyahu pone condizioni impossibili per accordo

Hamas rilascia ostaggio Edan Alexander dopo accordo con Trump, il soldato israelo-americano dell'Idf era stato rapito il 7 ottobre 2023: "Negoziati seri per liberare gli altri" - VIDEO - Hamas ha rilasciato l'ostaggio Edan Alexander dopo un accordo con l'ex presidente Trump. Il soldato israelo-americano dell'IDF era stato rapito il 7 ottobre 2023.

Rula Jebreal: “Netanyahu arma l’ISIS a Gaza per combattere Hamas”. Dibattito infuocato su Accordi & Disaccordi Vai su X

"Tutte le nazioni stanno cercando di spiegare a Netanyahu che questa tattica militare è sbagliata. Hamas va sradicata dalla Palestina, ma il modo militare con cui sono svolti questi attacchi sono inutili e dannosi. Non è più tollerabile che una nazione civile che Vai su Facebook

Trump in pressing per la tregua a Gaza, ma Hamas frena: "Condizioni impossibili" - Intanto, l'Idf ordina evacuazioni a Gaza e Teheran denuncia 71 morti in un raid sul carcere di Evin ... Si legge su msn.com