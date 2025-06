Hai una gomma a terra Via con orologi e gioielli

In un attimo, l’atmosfera di solidarietà si trasforma in tensione. La strada del cuore pulsante della città diventa teatro di un inganno ben orchestrato, dove la fiducia viene sfruttata per un colpo astuto. Ma cosa succede quando l’apparenza inganna? Restate con noi per scoprire come la prudenza può fare la differenza tra sicurezza e trappola.

"Occhio, hai bucato". Mezzanotte di ieri, siamo in pieno centro. Un uomo in scooter si avvicina allo sportello anteriore sinistro di un suv e bussa al finestrino per avvisare il conducente. In strada c’è pure un’altra persona, che con l’altro si offre gentilmente di aiutare l’automobilista a cambiare lo pneumatico forato. Pochi secondi dopo, però, i fantomatici buoni samaritani gettano la maschera e si trasformano in ladri: dalla macchina sparisce uno zaino in cui erano custoditi orologi e gioielli Bulgari e Cartier per un valore di centinaia di migliaia di euro. La ricostruzione del furto, su cui ora sta indagando la polizia, ci porta in piazza Cordusio, anche se il colpo con bottino ancora da quantificare con esattezza non è avvenuto lì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - "Hai una gomma a terra". Via con orologi e gioielli

